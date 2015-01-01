ميركل: أنا شخص عادي أهتم وأراقب صحتي

علّقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على الرعشة المتكررة التي تُصاب بها على الهواء مباشرة، إذ تكرر الأمر 3 مرات في أقل من شهر.





وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريديريكسين: "أما موضوع صحتي فيمكنني القول ما يلي: يمكنكم الانطلاق من أنني أولا أفهم مدى مسؤولية منصبي وأتصرف بشكل مناسب فيما يخص المسائل المتعلقة بصحتي. وثانيا، يمكنكم الانطلاق من أنني كشخص عادي مهتمة شخصيا بأن أكون سليمة وأراقب صحتي".





كانت ميركل قد أصيب بالرعشة أثناء مقابلتها الرئيس الألماني، فرانس فالتر شتاينماير، وكذلك أثناء لقائها بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وأخيرًا أثناء لقائها برئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، في برلين.