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ريال مدريد يصارع برشلونة لضم نيمار هذا الصيف

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:17 ص
ريال مدريد يصارع برشلونة لضم نيمار هذا الصيف
نيمار
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أحمد عصام
 
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يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد فشل ضمه في موسم 2011.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن ريال مدريد سيدخل صراع كبير مع برشلونة لجلب نيمار، خاصة بعد الأزمات التي افتعلها اللاعب مع الفريق الفرنسي.


ويملك نادي برشلونة ثقة كبيرة في ضم نيمار مرة أخرى، بعد رحيله في صيف 2017 إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.


وتغيب نيمار عن مران فريق باريس سان جيرمان بداية من يوم الاثنين الماضي، وكان هذا هو بداية الفترة التحضيرية للفريق للموسم الجديد.
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