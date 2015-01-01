ريال مدريد يصارع برشلونة لضم نيمار هذا الصيف

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد فشل ضمه في موسم 2011.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن ريال مدريد سيدخل صراع كبير مع برشلونة لجلب نيمار، خاصة بعد الأزمات التي افتعلها اللاعب مع الفريق الفرنسي.





ويملك نادي برشلونة ثقة كبيرة في ضم نيمار مرة أخرى، بعد رحيله في صيف 2017 إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.