مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر nigeria vs south africa يلا شوت Total AFCON 2019

مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا بث مباشر كورة ستار kora star حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء الموافق 10-7-2019 في إطار مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019.





منتخب جنوب أفريقيا يخوض مباراة نارية منافسه نيجيريا مساء اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، متابعة مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا بث مباشر كورة لايف kora live.









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مشاهدة جميع مباريات نيجيريا اليوم واستطاع منتخب تيجيريا أن يقصي حامل لقب النسخة الماضية الكاميرون بالفوز بنتيجة 2-3، في مباراة أسطورية جمعتهما بدور الثمانية من الكان 2019 ونوفر لكم مشاهدينا الكرام رابط مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا اليوم يلا شوت yallashoot.





وكان منتخب جنوب أفريقيا قد حقق نتيجة ومستوى رائع أمام مصر البلد المستضيف للبطولة الأفريقية وفاز بهدف دون مقابل أمام 70 ألف مشجع مصري، وهي نتيجة غير مستغربة في ظل تراجع أداء المنتهب المصري الذي يضم في صفوفه نجوم كبار مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي.





تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا المتوقعة: "ويليامز، مكوانازي، هالاتشاوايو، هلانتي، تاماسانكا مخيزي موكوتيو، زونجو، سيريرو، ليبو موتيبا، ثيمبا زواني، بيرسي تاو".





تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة: "إزانو، شيدوزي، ليون بالوجون، إيكونج، أولا إينا، إيتيبو، جون أوبي ميكيل، صامويل كالو، أوجو، أحمد موسى، وأوديون إيجالو".





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