مؤشر بورصة دبي يصعد 1.17% بختام جلسة الأربعاء

نهى سوق دبي المالي تعاملاته اليوم الأربعاء بارتفاع ملحوظ، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ بداية يوليومدفوعاً بأسهمه القيادية.





وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.17 بالمائة، بما يُعادل 31.03 نقطة، ليغلق عند مستوى 2687.23 نقطة.









وبلغ حجم التداول 133.74 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 204.90 مليون درهم، في حين بلغ عدد الصفقات المتداولة 2896.





وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 2.70 مليون من 350.764 مليار درهم، لتبلغ 353.401 مليون درهم بنهاية جلسة اليوم.





وتباين أداء القطاعات في سوق دبي حيث هبط كل من السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبتي 1.28 و0.61 بالمائة على التوالي.





وعلى الجانب الآخر، ارتفع العقار بنسبة 2.66 بالمائة، تلاه الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.06 بالمائة، فيما أتى ثالثاً البنوك بنسبة 0.50 بالمائة.





وكان الأكثر تداولاً من حيث القيمة سهم إعمار العقارية بسيولة وصلت إلى 80.414 مليون درهم وارتفع 3.47 بالمائة ليبلغ 4.77 درهم، وذلك على وقع إطلاق مشروع (سيشور - سيردانا)، واحتل صدارة التداول من حيث الحجم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) بعد تداول 11.928 مليون سهم.





وجاء في صدارة القائمة الخضراء سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي بعدما قفز بنسبة 7.11 بالمائة، بينما جاء في صدارة الخاسرين سهم أمانات القابضة بعدما هبط 7.24 بالمائة.





وزاد سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.14 بالمائة لينهي عند 0.33 درهم، ثم دبي للاستثمار بنسبة 1.61 بالمائة ليغلق عند 0.882 درهم، ثم إعمار مولز زاد بنسبة 1.51 بالمائة إلى 2.02 درهم، ثم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.78 بالمائة إلى 5.14 درهم، وأخيراً بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.45 بالمائة إلى 11.10 درهم.