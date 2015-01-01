تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 ومدى التأثير على محرك السيارة

نرصد لكم في السطور التالية الفرق بين أ نواع البنزين الثلاثة المتاحة في مصر، وتأثير كل منها على أداء محرك السيارة سواء أكانت قديمة، أم حديثة:





بنزين 80

يتميز بنزين 80 برخص ثمنه مقارنةً ببنزين 92 و95، ويمكن استخدام هذا النوع من البنزين لتشغيل محركات السيارات القديمة المزودة نظام "الكاربراتير".





ولكن استخدام بنزين 80 في السيارات الحديثة المزودة بنظام الحقن الإلكتروني "إنجيكشن"، وذلك بالمخالفة للموصى به من قبل الشركة المصنعة، قد يعرض السيارة لعدد من المخاطر أبرزها:





- ارتفاع صوت المحرك عن المعدل الطبيعي.





- التأثير على عمر المحرك بالسلب.





- استهلاك كميات أكبر من البنزين.





- لا تحصل على العزم وعدد الأحصنة الأقصى المبينة في مواصفات السيارة.





ويبلغ سعر لتر بنزين 80 بعد تطبيق الأسعار الجديدة والوصول إلى سعر التكلفة 6.75 جنيه.





بنزين 92

يعد أوكتان 92 المشتق البترولي الأكثر شيوعًا في مصر، كما أنه موصى به من قبل صناع السيارات للغالبية العظمى من الطرازات الحديثة في السوق المصري.





ويتميز بنزين 92 بقدرته على حماية محركات السيارات الموصى بتزويدها، فهو يوفر أقصى أداء ممكن لمحرك السيارة بأقل نسبة استهلاك من الوقود.





وتظهر أيضًا نفس عيوب بنزين 80 عند تزويد السيارة الموصى لها بنسبة أوكتان 95 ببنزين 92.





ويبلغ سعر بنزين 92 بعد تحريره من الدعم 8 جنيهات.





بنزين 95

يعد بنزين 95 أفضل مشتق بترولي متوفر في مصر، وينصح به غالبية صناع السيارات الفارهة.





ويتميز بنزين 95 بأنه مناسب لجميع أنواع السيارات القديمة والحديثة ولا يسبب أي ضرر على المحركات، مع إعطاء أفضل أداء ممكن.





يعيب بنزين أوكتان 95 سعره المرتفع، حيث أنه المشتق البترولي الأعلى سعرًا في السوق المصري.





سعر لتر بنزين 95 بعد تطبيق الشريحة الأخيرة وتحريره نهائيًا من الدعم الحكومي 9 جنيهات.