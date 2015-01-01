مقتل شخص جراء تحطم مروحية عسكرية ألمانية





وأوضحت خدمة الإطفاء إن الطائرة تابعة للجيش الألماني.





ولم يتسن الوصول الي مزيد من التفاصيل على الفور.







أعلنت السلطات في ألمانيا، أن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.وصرحت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المروحية تحطمت اليوم الاثنين، في أيرزين جنوب غربي هانوفر.