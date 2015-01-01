مقتل شخص جراء تحطم مروحية عسكرية ألمانية
الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:17 م
ترجمة منار طارق
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أعلنت السلطات في ألمانيا، أن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.
وصرحت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المروحية تحطمت اليوم الاثنين، في أيرزين جنوب غربي هانوفر.
وأوضحت خدمة الإطفاء إن الطائرة تابعة للجيش الألماني.
ولم يتسن الوصول الي مزيد من التفاصيل على الفور.
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