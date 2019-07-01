تعرف على موعد مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 | رابط موقع وزارة التربية التعليم للحصول على نتيجة الدبلوم

نقدم لكم كافة الأخبار التفصيلية عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، حيث شهدت محركات البحث إقبال كثيف من الطلاب وأولياء الأمور على معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وفيما يلي نقدم لكم موعد بدء المؤتمر الصحفي لإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية .





موعد مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019





تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين 1/7/2019 عن نتيجة الدبلومات الفنية في جميع التخصصات، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر ديوان الوزارة في الساعة الثالثة عصرا، تابوعنا لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية.





تصريح وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بشأن نتيجة الدبلومات الفنية 2019





وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن عمليات التصحيح شهدت دقة عالية وتم اتباع أساليب حديثة في تجميع الدرجات بغرض حصول كل طالب على حقه كاملا، مضيفا أن الطالبات تفوقن على الطلاب في نتائج العشرة الأوائل من نتيجة الدبلومات الفنية 2019 .









رابط موقع وزارة التربية التعليم للحصول على نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والصناعي والفندقي والتمريض



