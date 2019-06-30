تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019
الأحد 30/يونيو/2019 - 04:35 م
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كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، فقد أعلنت الوزارة أنها انتهت رسميا من الإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة طلاب المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.
وبحسب منشور عممته الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، وجهت الإدارة مديري المديريات، بإيفاد مندوب إلى لجان النظام والمراقبة التابع للمديرية؛ لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك مساء غدًا الاثنين، وعلى ألا يتم فتح النتيجة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.
ومن المقرر عقد مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، خلال الأسبوع الجاري، وفقا لمصادر مطلعة بالوزارة.
وانطلقت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت في 1 يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.
ولمعرفة النتيجة إليكم الرابط التالي:
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|نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
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