ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:35 م
تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، فقد أعلنت الوزارة أنها انتهت رسميا من الإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة طلاب المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.

وبحسب منشور عممته الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، وجهت الإدارة مديري المديريات، بإيفاد مندوب إلى لجان النظام والمراقبة التابع للمديرية؛ لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك مساء غدًا الاثنين، وعلى ألا يتم فتح النتيجة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

ومن المقرر عقد مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، خلال الأسبوع الجاري، وفقا لمصادر مطلعة بالوزارة.

وانطلقت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت في 1 يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.​

                                   ولمعرفة النتيجة إليكم الرابط التالي:


نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس


نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
Advertisements
المزيد عن: وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس نتيجه الدبلوم نتيجه التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنيه نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نتيجة الثانويه العامه بوابه المستقبل بوابة الثانوى الفنى بوابة التعليم الفنى البوابة المصرية للتعليم الفنى natega fany emis gov eg
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو