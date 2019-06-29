عاجل.. السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها الحوثيين باتجاه جازان
السبت 29/يونيو/2019 - 10:40 م
أحمد مرعي
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.
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