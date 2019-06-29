ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها الحوثيين باتجاه جازان

السبت 29/يونيو/2019 - 10:40 م
عاجل.. السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها الحوثيين باتجاه جازان
ارشيفية
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.
Advertisements
المزيد عن: جازان اليمن المليشيات الحوثية السعودية التحالف العربي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
0
x
16:30
0
أنجولا
الكاميرون
0
x
19:00
0
غانا
بنين
0
x
22:00
0
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
4
x
ركلات جزاء
5
تشيلي
أوروجواي
1
x
21:00
0
بيرو