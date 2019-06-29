plus اونلاين bein: مشاهدة مباراة اوروجواي وبيرو بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يلا شوت ماتش اوروجواي وبيرو COPA 2019

يلا شوت مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا بث مباشر مباراة أوروجواي وبيرو لايف اليوم.

موعد مباراة أوروجواي وبيرو والقنوات الناقلة اليوم:

تنتطلق مباراة أوروجواي وبيرو في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر وحصري على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بي إن سبورت ماكس والتي ستقام على ملعب أرينا بيرنامبوكو.

كورة لايف مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر اليوم السبت الموافق 29-6-2019 كورة أون لاين لايف عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع بجودة عالية HD

تشكيلة أوروجواي المتوقعة أمام بيرو:

حراسة المرمي: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: جيوفاني جونزاليس، خوسيه ماريا خيمينيث، دييجو جودين، مارتن كاسيريس.

خط الوسط: نايتان نانديز، فدريكو فالفيردي، رودريجو بينتانكور، جيورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: إدينسون كافاني، لويس سواريز.

تشكيلة بيرو المتوقعة أمام أوروجواي:

حراسة المرمى: وباتريسيو الباريز (سبورتنج كريستال).

خط الدفاع: الدو كورزو (يونفيرسيتاريو) وميجيل أراوخو (تايريز دي كوردوبا) ولويس ادفينكولا (رايو فايكانو) اندرسون سانتاماريا (أطلس)

وسط الملعب: ريناتو تابيا (فيلم تو تيلبورج) ويوشيمار يوتون (كروز أثول) وخيسوس بريتي (سبورتنج كريستال) وكريستوفر جونزاليس (سبورتنج كريستال)

المهاجمون: باولو جيريرو (انترناسيونال) وراؤول رودياز (سياتل ساندرز)

كورة لايف مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر اليوم:

كورة لايف مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر اليوم في ربع نهائي كوبا أمريكا المقامة في البرازيل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة حصريا عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع رابط سريع .







