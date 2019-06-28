جووول تونس.. مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت OSTORA رابط مباراة تونس الآن Msakni

يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ومالي، في كأس الأمم الافريقية ضمن مبارايات الجولة الثانية لدوري المجموعات للمجموعة الخامسة , من كاس الامم الافريقية المقامة في مصر 2019 والتي تضم لاول مرة 24 فريق بكأس الامم الافريقية المقامة في الفترة من 21 يونيه حتى 19 يوليو في مصر.





يلا شوت كورة بث مباشر مباراة تونس ومالي وبعد أن تعادل أمام أنجولا بهدف لمثله في لقاء الجولة الأولى، في المقابل يأمل منتخب مالي في الفوز بالمباراة الثانية له من أجل التأهل رسميًا لدور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019. ومباراة الجولة الثانية سنكون علي موعد من ستاد السويس مع مباراة منتخب تونس امام منتخب مالي في لقاء قوي وصعب سيسعي من خلالها نسور قرطاج لتحقيق الفوز بالثلاث نقاط علي حساب المنتخب المالي.





موعد مباراة تونس ومالي والقنوات الناقلة لها:-

تقام المنتخب التونسي مباراته في الجولة الثانية من المجموعة الثانية مشاهدة مباراة تونس أمام منتخب مالي على ملعب السويس يوم الجمعة 28 يونيو 2019 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة ، وستنقل على قناة bein sports max 1 وعبر البث الارضي قناة تايم سبورت ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي ورؤوف خليف.





مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر بتاريخ 28-06-2019 كأس الأمم الأفريقية

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس

التكشيل المتوقع لمنتخب تونس امام مالي

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

في خط الدفاع: رامي بدوي وديلان براون وياسين مرياح وأسامة الحدادي.

في خط الوسط: وجدي كشريدة وغيلان الشعلالي وإلياس السخيري ويوسف المساكني.

في خط الهجوم: نعيم السليتي ووهبي الخزري.

في حراسة المرمى: دجيجى ديارا

في خط الدفاع: همارى تراورى ، يوسف كونى ، مامادو فوفانا ، مولا واجى

في خط الوسط: ساماسيكو ، لاسانا كوليبالى ، أداما تراورى

في خط الهجوم: موسى ماريجا ، موسى دجينيبو ، عبد الله ديابى





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