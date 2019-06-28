مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر اليوم 28 * 6 | كوبا أميركا 2019 Copa America

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لايف كورة ستار مشاهدة مباراة البرازيل ضد باراجواي بث مباشر اليوم 28 / 6 / 2019 تغطية مباشرة يلا شوت Yalla Shoot



بث مباراة يلا كورة أون لاين Yalla Kora Online يفتتح المنتخب البرازيلي لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا حينما يواجه نظيره منتخب باراجواي على ملعب جريميو أرينا في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جههوره.



وكان المنتخب البرازيلي قد عبر إلى الدور ربع النهائي بفضل إحتلاله صدارة المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره منتخبات بيرو وفنزويلا وبوليفيا بتحقيقه سبعة نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في الجولة الثانية ضد فنزويلا سلبياً بدون أهداف.



فيما نجح منتخب باراجواي في الوصول إلى هذا الدور بفضل إحتلاله المركز الثالث للمجموعة الثانية التي ضمت إلى جوراه منتخبات قطر والأرجنتين وكولومبيا حيث حقق المنتخب رفقاء كاردوزو نقطتين بالتعادل مع الارجنتين وقطر وخسروا من كولومبيا في الجولة الأخيرة.



ويدخل منتخب باراجواي اللقاء بالتشكيل الآتي :-



• حراسة المرمى : جونيور فيرنانديز

• خط الدفاع : برونو فالديز، فابيان، ألونسو، أرزامنديا، أورتيز.

• خط الوسط : روخاس، ألميرون، بيريز، كاردوزو.

• خط الهجوم : دومينجيز.



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