ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد رمضان مديرا فنيا لنادي العاملين بغارب

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:01 م
محمد رمضان مديرا فنيا لنادي العاملين بغارب
Advertisements
طباعة
كتب:عاطف العدوي
 
Advertisements
أعلن المركز الاعلامي لنادي العاملين بغارب، تعاقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمد القمبور، مع محمد رمضان، مدرب نادي المقاولون السابق، لتولي قيادة الفريق فنيًا، خلفًا لأسامة يعقوب.


وسبق لمحمد رمضان ابن محافظة السويس، تدريب العديد من الأندية، أبرزها تدريب المقاولون العرب والداخلية، مدربًا عامًا، فضلاً عن توليه قيادة فريق الواسطى فنيًا، بدوري القسم الثاني، وسمنود، وجمهورية شبين، تحت قيادة أحمد الكأس.


وشارك فريق العاملين بغارب، الموسم الماضي في دوري القسم الثالث، بمجموعة الفيوم، وأنهى المسابقة بالمركز الرابع، وأعلن مؤخرُا في اجتماع مجلس إدارة منطقة البحر الأحمر لكرة القدم، رغبته في الاستمرار في مجموعة الفيوم الموسم الجديد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
1
x
16:30
0
بوروندي
الجزائر
1
x
19:00
0
السنعال
كينيا
0
x
22:00
1
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي