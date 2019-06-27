هل يكون نجم ريال مدريد بديل ديبالا في يوفنتوس؟

أكدت تقارير صحفية إيطالية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي ما زال يسعى لضم الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد هذا الصيف لتدعيم صفوف السيدة العجوز.



كما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الملكي يطمح في الحصول على 80 مليون يورو لبيع إيسكو في الميركاتو الصيفي الحالي.