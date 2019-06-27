ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل يكون نجم ريال مدريد بديل ديبالا في يوفنتوس؟

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:06 ص
هل يكون نجم ريال مدريد بديل ديبالا في يوفنتوس؟
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إيطالية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي ما زال يسعى لضم الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد هذا الصيف لتدعيم صفوف السيدة العجوز.

كما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الملكي يطمح في الحصول على 80 مليون يورو لبيع إيسكو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن انضمام إيسكو إلى يوفنتوس سيطيح بالأرجنتيني باولو ديبالا خارج النادي في الصيف الجاري.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي