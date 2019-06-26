الإفتاء: التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب

قالت دار الإفتاء، إن التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وتوعد الإسلام فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا﴾ [الأحزاب: 58].





وأوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن التحرش الجنسي يعتبر حراما بالمنظور الشرعي و"كبيرة من كبائر الذنوب"، فضلا عن كونه جريمة يعاقب عليها القانون.



