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رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء تكريماً لولي العهد

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:37 م
رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء تكريماً لولي العهد
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الفجر السعودي
 
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أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، في القصر الأزرق الرئاسي، اليوم الأربعاء، مأدبة غداء تكريماً للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقبيل المأدبة، صافح رئيس جمهورية كوريا، الوفد الرسمي، والمرافق لولي العهد، فيما صافح ولي العهد أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.

ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.
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