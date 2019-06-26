خبير اقتصادي: مصر تتعرض لحرب اقتصادية منذ 1962



وأضاف "سمرة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن هناك ما يُعرف بـ"التمويل الموجه"، وهذا مرتبط بتركيا لأنها مصدر التمويل والإرهاب، ومركز تواجد الإخوان.



وأكد أن صادرات مصر من الخضروات إلى تركيا ازدادات عشر مرات، وتركيا لا تستهلك كل ذلك، ولكنها تصدره إلى أوروبا وبالتالي فإن تركيا تجمع محصول الخضار من مصر وهذا يجعل الأسعار لا تنخفض.



كما حذر الخبير الاقتصادي، من إغراق السوق المصري بالمنتجات التركية.

قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن الحرب الاقتصادية على مصر بدأت منذ عام 1962، موضحا أن مبلغ الـ250 مليون جنيها الذي عثر عليه مع خلية الأمل، ليس كبيرا ولكن المهم هو تأثيره، حيث أن تأثيرهم يصل للمليار جنيه.