داليا مصطفى تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل انضمامها لـ"حواديت الشانزليزيه"
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:57 ص
يارا أحمد - تصوير: ياسمين عليوة - عبد الحافظ حمدي
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أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها انضمت مؤخرا لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" والمقرر طرحه خارج السباق الرمضاني وان العمل من تأليف ايمن سليم ونهي سعيد.
وأضافت داليا، خلال ندوة "الفجر الفني" ان العمل مختلف ومميز وتحمست لقصة العمل والسيناريو والحوار، وأنه يدور حول فترة الخمسينات وتجسد شخصية "قسمت" وأكدت انه مفاجأة ولكن رفضت الكشف عن باقي تفاصيل العمل.
ويعد المسلسل هو الأول للمخرج مرقص عادل فى الدراما، بعد أن قدم أكثر من فيلم سينمائى، كان منها فيلم "بث مباشر" لسامح حسين، ويواصل المخرج ترشيح باقى أبطال العمل الذى يدور فى 45 حلقة لبدء التصوير.
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