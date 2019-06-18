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لأول مرة.. فيفي عبده تتحدث عن اختفاء "حواجبها" في "رامز في الشلال" (فيديو)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 04:53 م
لأول مرة.. فيفي عبده تتحدث عن اختفاء حواجبها في رامز في الشلال (فيديو)
فيفي عبده
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الفجر الفني
 
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تحدثت الفنانة فيفي عبده، لأول مرة عن اختفاء حواجبها، خلال ظهورها مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني السابق.

وأطلت عبده في مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي للحديث عن الموضوع، والردّ على الانتقادات التي طالتها والتي استغربت اختفاء حواجبها، حيث قالت أنه ليس لديها حواجب وأنها ترفض اللجوء للتاتو مشيرةً إلى انها ترسمهم بإستخدام مستحضرات التجميل.

يشار إلى ان عبده كانت شاركت خلال رمضان الماضي بمسلسل "مملكة الغجر" إلى جانب الممثلة المصرية حورية فرغلي.

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