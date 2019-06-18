لأول مرة.. فيفي عبده تتحدث عن اختفاء "حواجبها" في "رامز في الشلال" (فيديو)
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#فيفي_عبده ، @divaderma . . . . . @divaderma @divaderma تقشير البشره بالديرمابلان: * تخفف من الخطوط الدقيقة على البشرة . * الحد من البقع الداكنة وعيوب البشرة. * تحسين آثار حب الشباب . * لمعان صحي على البشرة * الحد من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء * تحسن من نسيج البشرة . * تحفز انتاج الكولاجين والذي بدوره يُحسن نوعية الجلد ويقلل من الخطوط الدقيقة على البشرة. * نعومة البشره * البشرة أصبحت مُهيأة لإستقبال مستحضرات التجميل . * اختفاء قشور الوجه. * آمنة على كل أنواع وألوان البشرة . * فعالة في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة . * لا تتطلب فترة راحة في المنزل أو أخذ اجازة من العمل . * غير مؤلمة. * نتيجة فورية وبدون أي آثار جانبية. * مُناسبة للأشخاص الذين يتجنبون المواد الكيميائية والليزر ☎📱للتواصل : 22392404/5 94422727 Bneid al gar , mallorca medical center , floor 14 #divaderma
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