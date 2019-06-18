ميتسوبيشي تتجهز لإطلاق سيارة بيك أب لمنافسة فورد رينجر رابتور

كشفت شركة ميتسوبيشي مؤخرًا عن بيك أب اختبارية تدعى Triton Absolute، والتي ستنافس فورد رينجر رابتور.





بالرغم من تأكيد الشركة عن كون Triton Absolute سيارة اختبارية فقط، إلا إن تقارير تشير إلى احتمالية تطوير نسخة إنتاجية مستندة عليها.





كمت سجلت ميتسوبيشي مؤخرًا أسماء تجارية تشير إلى نسختين إنتاجيتين لـ Triton Absolute، النسخة الأولى شبيهة بالفئة الأساسية من Triton مع بعض التحديثات، أما النسخة الأخرى فهي جريئة وأكثر عدوانية أقرب للنسخة الاختبارية.



