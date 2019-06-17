46 % من إجمالي الوفيات في مصر سببها أمراض القلب

أعلنت شركة فيليبس اليوم علي هامش مشاركتها في المؤتمر الطبي العالمى "كارديو اليكس" الذي يُقام في مدينة الإسكندرية، عن إطلاق إثنين من أحدث الحلول والإبتكارات في مجال تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية بالسوق المصري، وهو ما يُمثل ثورة جديدة في عالم التصوير بالموجات فوق الصوتية للأغراض الطبية والتشخيصية المختلفة.





حيث كشفت النقاب عن "EPIQ CVx" الذي يمثل نظاماً متطور في تصوير شرايين القلب، وتشير الاحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أنّ أمراض القلب تمثل السبب الرئيسي والأول للوفاة في مصر، حيث تُعد مسئولة عن 46% من اجمالي عدد الوفيات في البلاد.





وقال إياد الطيب الرئيس التنفيذي للشركة: "مع تزايد الضغوط على قطاع الرعاية الصحية في مصر بصورة مضطردة، أصبح على أطباء القلب المصريين عبء القيام بفحص أكبر عدد من مرضى القلب خلال أوقت ضيق ولكن مع النظام الجديد المخصص لتشخيص أمراض القلب، يمكن للأطباء والمتخصصين القيام باختبارات فحص القلب بسرعة ودقة غير مسبوقة اعتماداً على المزايا التشخيصية والمعلومات المتكاملة التي يوفرها النظام ".





بالإضافة لذلك، طرحت "Lumify" الذي يمثل أول نظام للموجات فوق الصوتية قائم على تطبيقات الأجهزة المحمولة.





ويعمل النظام الجديد على توسيع نطاق الانتشار وحجم الاستفادة من تطبيقات الموجات فوق الصوتية لتضم شبكة أوسع من مقدمي خدمات الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا الهواتف المحمولة.





ويتيح النظام تحويل الأجهزة والهواتف الذكية إلى واجهة مستخدم فعلية للموجات فوق الصوتية توفر للمستخدم القدرة على التصوير فائق الجودة لأعضاء الجسم. ويتم ذلك من خلال الدمج بين تطبيقات المحمول الذكية وتكنولوجيا مجسات الموجات فوق الصوتية المتطورة وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة والتدريب والتعليم والخدمات الداعمة لهم. إنّ هذا الدمج يساعد مقدمي خدمات الرعاية الصحية على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مع خفض التكاليف المرتبطة بها.



