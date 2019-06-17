قرار عاجل من المحكمة بشأن تامر عاشور في قضية التهرب الضريبي

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 22 يوليو المقبل للتصالح، وتقديم شهادة بما تم بشأن التصالح.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال وبحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام وسكرتارية وسام حنفى





وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.



