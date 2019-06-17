قرار عاجل من المحكمة بشأن تامر عاشور في قضية التهرب الضريبي
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:28 م
مروة هيكل
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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 22 يوليو المقبل للتصالح، وتقديم شهادة بما تم بشأن التصالح.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال وبحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام وسكرتارية وسام حنفى
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و 269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".
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