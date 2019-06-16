أحمد موسى: الدولة أنفقت مئات الملايين لنجاح بطولة كأس الأمم الافريقية

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قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة أنفقت مئات الملايين لنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، معقبًا: "لن ندع مجالا للصدفة النور مش هيتقطع فى الاستادات زى ماكان بيحصل".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب سيكون السبب في نجاح بطولة كأس الأمم.



وأشار إلى أن كل العقارات المحيطة بإستاد القاهرة دهنت بلون موحد، مناشدًا المواطنين بالمحافظة على ماتم إنجازه من قبل الحكومة".

