plus الان مشاهدة مباراة قطر وباراجواي BEIN WON بث مباشر يوتيوب رابط مشاهدة قطر kora live
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:38 م
الفجر الرياضي
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plus الان مشاهدة مباراة قطر وباراجواي BEIN WON بث مباشر يوتيوب رابط مشاهدة قطر kora live موعد وتوقيت مباراة باراجواي وقطر اليوم في الجولة الأولي
مشاهدة مباراة باراجواي وقطر Paraguay vs Qatar بث مباشر اليوم 16-6-2019 في منافسات بطولة كوبا امريكا، ضمن منافسات الجولة الاولى من البطولة البث
مشاهدة مباراة باراجواي وقطر Paraguay vs Qatar بث مباشر اليوم 16-6-2019 في منافسات بطولة كوبا امريكا، ضمن منافسات الجولة الاولى من البطولة البث.
2019-06-16 القناة الناقلة : bein max 3. باراجواي. 00:18:59:55. 12:00 مساءا. قطر. البطولة : كوبا أمريكا تعليق : يوسف سيف
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قطر في حلم جديد 2019 بالبرازيل، حيث يدخل المنتخب القطري مباراة باراغواي، بروح معنوية عالية وذلك بعد أن توج في فبراير الماضي ببطولة كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخة، ويستعد المدير الفني للمنتخب القطري فليكس سانشيز باس لملاقاة منتخب باراغواي ويريد أن يحقق الفوز في هذه الجولة الأولي، وتعتبر مجموعة المنتخب القطري مجموعة صعبة للغاية حيث وقع مع الأرجنتين وكولومبيا وبباراجواي .
موعد مباراة قطر وباراغواي
توقيت وموعد مباراة المنتخب العنابي (قطر) وباراغواي في الجولة الأولي من دور المجموعات بكوبا امريكا التي تقام في البرازيل، حيث تقام المباراة مساء يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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