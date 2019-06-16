plus الان مشاهدة مباراة قطر وباراجواي BEIN WON بث مباشر يوتيوب رابط مشاهدة قطر kora live

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مشاهدة مباراة باراجواي وقطر Paraguay vs Qatar بث مباشر اليوم 16-6-2019 في منافسات بطولة كوبا امريكا، ضمن منافسات الجولة الاولى من البطولة البث

مشاهدة مباراة باراجواي وقطر Paraguay vs Qatar بث مباشر اليوم 16-6-2019 في منافسات بطولة كوبا امريكا، ضمن منافسات الجولة الاولى من البطولة البث.

2019-06-16 القناة الناقلة : bein max 3. باراجواي. 00:18:59:55. 12:00 مساءا. قطر. البطولة : كوبا أمريكا تعليق : يوسف سيف

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قطر في حلم جديد 2019 بالبرازيل، حيث يدخل المنتخب القطري مباراة باراغواي، بروح معنوية عالية وذلك بعد أن توج في فبراير الماضي ببطولة كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخة، ويستعد المدير الفني للمنتخب القطري فليكس سانشيز باس لملاقاة منتخب باراغواي ويريد أن يحقق الفوز في هذه الجولة الأولي، وتعتبر مجموعة المنتخب القطري مجموعة صعبة للغاية حيث وقع مع الأرجنتين وكولومبيا وبباراجواي .





موعد مباراة قطر وباراغواي