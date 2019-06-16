بث مباشر مصر وغينيا .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:28 م
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بث مباشر مباراة مصر وغينيا مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر yalla shoot كورة ستار مباراة مصر وغينيا بث مباشر كورة ستار مباراة غينيا ومصر بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا ومصر كورة أون لاين، يُقابل منتخب مصر منتخب غينيا ودياً في المباراة الأخيرة ضمن استعدادات المنتخبي لكأس أمم إفريقيا 2019، وقد فازت مصر في المباراة السابقة بهدف نظيف أحرزه المُحمدي برأسية في شباك تنزانيا، ومن المُتوقع أن يُشارك نجم منتخب مصر محمد صلاح فيما يغيب كيتا نجم المنتخب الغيني للإصابة.
بث مباشر مباراة مصر وغينيا
بث مباشر مباراة مصر وغينيا
مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر
مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وغينيا الاسطورة للبث المباشر beIN مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر مصر وغينيا بث مباشر رابط مباراة مصر وغينيا بث مباشر، تنقل قناتي أون سبورت وتايم سبورت المباراة الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت القاهرة، ويستضيف ستاد برج العرب المباراة، وقد عاد محمد صلاح من فترة استجمام قصيرة وانضم إلى معسكر المنتخب قبل مباراة تنزانيا لكن أجيري قرر عدم الدفع به في المباراة السابقة.
بث مباشر مباراة مصر وغينيا
بث مباشر مباراة غينيا ومصر كورة ستار كورة أون لاين مصر وغينيا yalla shoot كورة جون مباراة غينيا ومصر الاسطورة بث مباشر غينيا ومصر ماتش غينيا ومصر بث مباشر، ويدخل منتخب مصر اللقاء يبحث عن الفوز لإدخال السرور والبهجة في نفوس المصريين قبل بطولة إفريقيا 2019، ويبحث المنتخب الغيني عن تقديم مباراة قوية والوقوف على نقاط فنية تخدم مسيرته في الكان، ويلتقي المنتخب المصري مع زيمبابوي يوم 21/6 في المباراة الافتتاحية للبطولة.
مصر وغينيا بث مباشر
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