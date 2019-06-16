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بث مباشر مباراة الارجنتين وكولومبيا مشاهدة اونلاين يلا شوت

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:45 ص
بث مباشر مباراة الارجنتين وكولومبيا مشاهدة اونلاين يلا شوت
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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وكولمبيا بث مباشر، الارجنتين وكولومبيا بث مباشر يلا شوت yalla shoot الارجنتين وكولومبيا اونلاين مباشر كوبا امريكا رابط مشاهدة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر بدون تقطيع، كشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن تشكيلة الارجنتين ضد كولومبيا اليوم في افتتاح مباريات التانجو بكوبا أمريكا، وذلك بتواجد أرماني في حراسة المرمى، وسارفيا وبيزيا، أوتامندي، تاليفافيكو، في الدفاع، وفي خط الوسط الثلاثي لوسيليسو، رودريجيز، ماريديس، وفي الهجوم الثلاثي ميسي، أجويرو، دي ماريا.

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