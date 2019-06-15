نشرة أخبار السادسة.. النائب العام السوداني يعلن إحالة البشير للمحاكمة خلال أسبوع

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها النائب العام السوداني يعلن إحالة البشير للمحاكمة خلال أسبوع، و"النقل" تعلن توافد الركاب على محطات المترو الجديدة.

"النقل" تعلن توافد الركاب على محطات المترو الجديدة

أعلنت وزارة النقل انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق بمحطات المترو الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها للركاب بدءًا من صباح اليوم، وكذلك انتظام حركة تشغيل كافة محطات المترو بالخطوط الثلاثة، بدءًا من بداية التشغيل في تمام الساعة 5.30 صباحا.

تداول 301 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن أجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، (22) سفينة وتم تداول (301) شاحنة بضائع و(178) سيارة حيث شملت حركة الواردات (123) شاحنة و(133) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (178) شاحنة بضائع و(45) سيارة.

وزير القوي العاملة يلتقي مدير "الهجرة الدولية" بجنيف

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بمقرها بجنيف، على هامش الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم

النائب العام السوداني يعلن إحالة البشير للمحاكمة خلال أسبوع

قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود اليوم السبت، إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

السيطرة على راكب فوضوي على متن طائرة الخطوط الجوية التركية

سيطر المسافرين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية المتجهه إلى السودان، على راكب فوضوي بدأ في الصراخ بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، حسبما قال مصور وكالة "أسوشيتيد برس"