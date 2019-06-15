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تداول 301 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

السبت 15/يونيو/2019 - 01:18 م
تداول 301 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
صورة أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن أجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، (22) سفينة وتم تداول (301) شاحنة بضائع و(178) سيارة حيث شملت حركة الواردات (123) شاحنة و(133) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (178) شاحنة بضائع و(45) سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى الحرية، النوى اكسبريس، Moseldijk بينما غادر الميناء، بالأمس، السفينتين الحرية والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وسينا بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض.
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