تداول 301 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن أجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، (22) سفينة وتم تداول (301) شاحنة بضائع و(178) سيارة حيث شملت حركة الواردات (123) شاحنة و(133) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (178) شاحنة بضائع و(45) سيارة.



