تركي آل الشيخ لأصحاب الشركات: ادعموا ابن مساعد في البريميرليج

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طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ من الشركات السعودية والوطنية دعم الامير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد الإنجليزي الصاعد حديثًا لدوري البريميرليج حيث سينافس الاندية الإنجليزية الكبيرة في الموسم القادم.



وقال تركي آل الشيخ: اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا … هذه فرصة للجميع … ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج.



وأضاف: نفكر جديًا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصًا أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو اكثر بطولة مشاهدة. ورد عليه الامير عبدالله بن مساعد قائلًا: شكرًا لكرم اهتمامكم معالي المستشار.



يذكر أن الامير عبدالله بن مساعد هو السعودي الوحيد الذي يملك نادي خارجي في إنجلترا وسيكون للنادي أصداء قوية حيث سيلعب في البريميرليج وسيكون لفت نظر للجماهير الرياضية السعودية.