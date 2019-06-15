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BeIN MAX مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر (تغطية مباشرة) brazil vs bolivia رابط 2019 Copa América

السبت 15/يونيو/2019 - 01:34 ص
BeIN MAX مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر (تغطية مباشرة) brazil vs bolivia رابط 2019 Copa América
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يستضيف منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، نظيره منتخب بوليفيا يوم السبت 16 يونيو في الساعة 2:30 صباحاً، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية على أرض البرازيل.

ويغيب نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل عن البطولة، وذلك أثر الإصابة التي تعرض لها خلال المباريات الودية الاستعدادية للفريق قبل كوبا أمريكا، واستدعى تيتي ويليان لاعب تشيلسي بديلا له في القائمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب بوليفيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.
وأوقعت قرعة دور المجموعات بالبطولة منتخب البرازيل صاحب الأرض والجمهور، بجانب منافسه في المباراة الأولى منتخب بوليفيا، ومنتخبي بيرو وفنزويلا.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل، ضد منتخب بوليفيا في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا عبر موقع الفجر الرياضي.


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