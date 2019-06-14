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متابعة مباراة مصر والكونغو "لحظة بلحظة" في أمم إفريقيا 2019

الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:24 م
متابعة مباراة مصر والكونغو لحظة بلحظة في أمم إفريقيا 2019
مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر
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الفجر الرياضي
 
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يقدم موقع الفجر خدمة مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم عبر موقع يلا شوت لبث مشاهدة مباريات مصر اليوم التى ستقام فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت جرينتش يوم 26 يونيو الجاريعلى ملعب ستاد القاهرة الدولى بمدينة نصر فى الجولة الثانية فى دورى المجموعات ببطولة امم افريقيا وسط متابعة كبيرة من الجماهير الراغبة فى مشاهدة مباراة مصر اليوم بدون تقطيع وبعدة جودات ضعيفة ومتوسطة وقوية  يوتيوب عبر موقع يلا شوت .


في ظل حرصنا على إسعاد الجماهير المصري، ينقل موقع "الفجر الرياضي" خدمة متابعة مباراة مصر والكونغو بث مباشر في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل، تابع لايف مباراة مصر والكونغو في المجموعة الاولي عن طريق عمل متابعة لأهم أحداث المباراة لحظة بلحظة.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:-

 

 

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

 

 الدفاع: أحمد المحمدي ، أحمد حجازي، محمود علاء ، أيمن اشرف.

 

خط الوسط: محمد النني ، طارق حامد - عبدالله السعيد ، محمد صلاح.

 

الهجوم:  محمود حسن (تريزيجية) -  مروان محسن



بينما جاء تشكيل الكونغو:

حراسة المرمى: ماتيمبي

الدفاع: إيساما ولوين داما وتسريند ونجوندا

الوسط: بوبي وموبواو وموكي

الهجوم: ماجوما وباكامبو وبولينجي


متابعة المباراة


الدقيقة الأولى: ضربة البداية وتمريرات عرضية للاعبي منتخب مصر.

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