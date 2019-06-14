متابعة مباراة مصر والكونغو "لحظة بلحظة" في أمم إفريقيا 2019

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم عبر موقع يلا شوت لبث يقدم موقع الفجر خدمةعبر موقع يلا شوت لبث مشاهدة مباريات مصر اليوم التى ستقام فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت جرينتش يوم 26 يونيو الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولى بمدينة نصر فى الجولة الثانية فى دورى المجموعات ببطولة امم افريقيا وسط متابعة كبيرة من الجماهير الراغبة فى مشاهدة مباراة مصر اليوم بدون تقطيع وبعدة جودات ضعيفة ومتوسطة وقوية يوتيوب عبر موقع يلا شوت .







