رابط CAF مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا Egypt VS Tanzania رابط مباشر مباراة مصر وتنزانيا بدون تقطيع (بث مباشر) HD Live

يستعد منتخب مصر، لخوض أول مباراة ودية له في معسكره ببرج العرب استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.





ويلعب منتخب مصر، مع منتخب تنزانيا فى التاسعة من مساء يوم الخميس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.





قناة "أون سبورت" ستكون أولى القنوات المجانية الناقلة للمباراة بتعليق حاتم بطيشة على أن ينطلق الأستوديو التحليلي للمباراة فى تمام الساعة الثامنة.





تردد قناة On Sport





القمر الصناعي: نايلسات.





تردد القناة: 10853 .





معامل الاستقطاب: أفقي.





معدل الترميز: 27500 .





وتشهد قناة " تايم سبورت" الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية البث الأول لمباريات المنتخب عبر القناة الجديدة والتى تضم فى طاقم عملها الثنائي أحمد شوبير وسيف زاهر بالإضافة إلى المعلق أيمن الكاشف ومدحت شلبي الذي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص ببطولة الأمم كما سيعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة .





وسيكون متاح استقبال قناة "" تايم سبورت" بأي إريال هوائي عادي بعد قرار حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بنقل تردد قناة تايم سبورتس الأرضية على تردد القناة الثانية، بما يسمح للمواطنين المصريين بمشاهدة القناة بسهولة.





ومن الطرق التى يمكن مشاهدة القناة بها :









وصلة بـ2 متر سلك

توصيل 2 متر سلك دش بجاك التليفزيونات القديمة "أبومسمارين"، وتركيبه في الشاشة، وعمل بحث تلقائي وضبط القناة.









إريال عادي

تثبيت شرائح من المعدن على عصا خشبية، وتوصيل طرف السلك بالجزء المعدني وتركيب السلك في الشاشة من خلال جاك أرضي.









وصلة بـ5 جنيه

نزع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصله في وصلة "convert" بـ5 جنيهات فقط ثم وضعه في جاك الشاشة نفسها بعيدًا عن الريسيفر ثم الضغط على خيار البحث التلقائي واختيار المنطقة أو البلد وضبط الإعدادات على نظام الهوائي وليس القمر الصناعي، وبانتهاء نتيجة البحث ستظهر قنوات التليفزيون الأرضي ومن بينها قناة Time Sports.





إذا كانت الشاشة تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي

قم بتركيب الهوائي الأرضي.





قم بتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.





قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة RF.





قم بالدخول على قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث على الإرسال الأرضي الرقمي.





بعد انتهاء البحث احتفظ بالقنوات التي استقبلتها.





إذا كان تلفزيونك به إريال داخلي

في هذه الحالة يكون الأمر بسيطًا للغاية، فقط افصل "جاك الدش"، بعده قم بتشغيل الإريال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF و تردد UHF، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية.







