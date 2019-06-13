مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا بث مباشر اليوم الخميس ضمن المباريات الدولية الودية 13-6-2019

يستضيف منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، منافسه منتخب تنزانيا اليوم الخميس 13 يونيو في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية 2019.





وأوقعت قرعة الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو الحالي، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.





ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.





وسوف تذاع المباراة الودية بين منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، مع منتخب تنزانيا عبر قناة تايم سبورت، وقناة أون سبورت عبر قمر النايل سات.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مصر، ضد منتخب تنزانيا في المباراة الودية الاستعدادية لكأس الأمم الأفريقية عبر قناة الفجر الرياضي.