ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سامح حسين يؤدى مناسك العمرة بصحبة زوجته

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:24 ص
سامح حسين يؤدى مناسك العمرة بصحبة زوجته
سامح حسين
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أدى الفنان سامح حسين مناسك العمرة بصحبة زوجته وسام حامد، قبل أن يعود إلى القاهرة ليقدم العرض المسرحى "خليك متفائل" على خشبة المسرح من إخراج إسلام إمام .


يذكر أن وسام حامد "سيناريست" شاركت زوجها الفنان سامح حسين فى فيلم "عيش حياتك" وشاركه بطولة العمل ساندى، وإدوارد، وإخراج تامر بسيونى.
 
"خليك متفائل" مأخوذ عن رواية لفولتير وتدور أحداثها فى القرن الثامن عشر، وتم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت، وتدور أحداث الرواية حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
 
 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
18:00
تنزانيا - أساسي