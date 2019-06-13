سامح حسين يؤدى مناسك العمرة بصحبة زوجته

أدى الفنان سامح حسين مناسك العمرة بصحبة زوجته وسام حامد، قبل أن يعود إلى القاهرة ليقدم العرض المسرحى "خليك متفائل" على خشبة المسرح من إخراج إسلام إمام .









يذكر أن وسام حامد "سيناريست" شاركت زوجها الفنان سامح حسين فى فيلم "عيش حياتك" وشاركه بطولة العمل ساندى، وإدوارد، وإخراج تامر بسيونى.