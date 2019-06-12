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سامح حسين يؤدي مناسك العمرة مع زوجته (صورة)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:58 م
سامح حسين يؤدي مناسك العمرة مع زوجته (صورة)
سامح حسين وزوجته
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شيماء عطية
 
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نشر الفنان سامح حسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بزوجته أثناء أدائهما مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأرفق "سامح" الصورة بتعليق: "الحمد لله صلاةً فى المسجد النبوى الشريف بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ونالت الصورة إعجاب جمهور سامح ممن دعوا له بقبول العمرة.

سامح حسين يؤدي مناسك العمرة مع زوجته (صورة)
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