سامح حسين يؤدي مناسك العمرة مع زوجته (صورة)
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:58 م
شيماء عطية
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نشر الفنان سامح حسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بزوجته أثناء أدائهما مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.
وأرفق "سامح" الصورة بتعليق: "الحمد لله صلاةً فى المسجد النبوى الشريف بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ونالت الصورة إعجاب جمهور سامح ممن دعوا له بقبول العمرة.
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