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مؤشر البحرين يصعد 0.13% بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:48 ص
مؤشر البحرين يصعد 0.13% بالتعاملات الصباحية
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحا 1.90 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.97 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 784 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.83%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.70%، مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 4.05%، شركة ناس بنسبة 2.17%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.26% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.62%.
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