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أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 (فيديوجراف)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:04 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 (فيديوجراف)
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، ولمعرفة الأسعار اليوم الأربعاء 12-6-2019 عبر الفيديو التالي:



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