أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 (فيديوجراف)

في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، ولمعرفة الأسعار اليوم الأربعاء 12-6-2019 عبر الفيديو التالي:



