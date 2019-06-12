أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 (فيديوجراف)
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:04 ص
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، ولمعرفة الأسعار اليوم الأربعاء 12-6-2019 عبر الفيديو التالي:
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