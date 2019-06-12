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تعرف على أنشطة صندوق "تحيا مصر" خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:10 ص
تعرف على أنشطة صندوق تحيا مصر خلال الفترة الأخيرة (فيديو)
أنشطة تحيا مصر
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أمنية فوزي
 
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إن دور صندوق تحيا مصر يتضاعف يومًا بعد يوم كمعاون لكافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني؛ لوضع حلول جذرية للمشكلات التي تؤرق المجتمع.

وأضاف مختار، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن صندوق تحيا مصر قام بمشروعات في مجال الصحة، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، والرعاية الصحية.


وأشار إلى أن الصندوق قام بألف عملية للمياه البيضاء مجانًا خلال شهر رمضان فقط، كما وفر 564 حضانة للأطفال في الصعيد، متابعًا أن الصندوق انتهى من تطوير 7264 منزل في 232 قرية، وسيتم تطوير عدد آخر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الصندوق أطلق مبادرة "دكان الفرحة"، لتوزيع الملابس الجديدة على المحتاجين، متابعًا: "وفرنا 52 ألف قطعة ملابس منذ بداية إطلاق الحملة في شهر إبريل الماضي"، مستكملًا: "نستهدف كافة محافظات الجمهورية".
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