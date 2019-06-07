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رابط bein match مشاهدة مباراة نادال وفيدرر بث مباشر beIN SPORTS Youtube فيدرر ونادال يوتيوب مباشر

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:49 ص
رابط bein match مشاهدة مباراة نادال وفيدرر بث مباشر beIN SPORTS Youtube فيدرر ونادال يوتيوب مباشر
فيدرر ونادال
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الفجر الرياضي
 
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النهائي , سنكون علي موعد اليوم مع انطلاقة رائعة وممتعة من عالم الكرة الصفراء علي الملاعب الترابية مع قمة تلك الحقبة واقوي مباريات عالم التنس في السنوات الاخيرة مع الموقعة التي ستجمع بين السويسري روجر فيدرير وبين الاسباني رفايل نادال في لقاء لحساب دور نصف النهائي من بطولة فرنسة المفتوحة بطولة رولان جاروس احدي بطولات الجراند سلام الاربع الكبري.

 

فيدرير سيكون اليوم علي موعد مع خصمه التاريخي العنيد وعلي ميدان دائما ما يتفوق فيه النجم الاسباني صاحب الصولات والجولات في رولان جاروس والتي طالما ما فاز به باللقب في مقابل لقب وحيد فقط لروجر كان في عام 2009 ويحاول روجر ختام مسيرته بشكل قوي وبشكل يليق بما قدمه خلال السنوات الماضية.

 

روجر قد نجح في تجاوز عقبة فافرينكا بنتيجة 3-1 في المقابل نادال تجاوز خصمه في ربع النهائي بنتيجة 3-0 بكل اريحية وسيحاول اليوم كلا منهما العودة من جديد لنهائي تلك البطولة واذا تحدثنا عن روجر ونادال لن نكتفي بتلك السطور البسيطة لكن تلك المباراة كل ما نتمناه فيها ان تكون ممتعة ومثيرة وتليق بما قدمه الثنائي من عطاء واداء خلال مشوارهما في عالم تلك الكرة الصفراء.

 

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