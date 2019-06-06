خبير أمني ناعيًا شهداء العريش: "ثأرنا لكم قبل مرور 24 ساعة"

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نعى اللواء شوقي صلاح، الخبير الأمني، شهداء الهجوم الإرهابي على كمين العريش، قائلا: "المجد لكم"، لافتا إلى أن مصر قامت بضربات أمنية كبيرة في 2019 ضد التنظيمات الإرهابية، والتي كان آخرها تسلم الإرهابي هشام عشماوي.



وأشار "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن قوات الأمن ثأرت لشهداء الكمين قبل أن يبزغ فجر يوم جديد، وصفت 19 إرهابيًا قبل مرور 24 ساعة، مما أعطى ثقة لكل الجنود على مستوى مصر، أننا قادرون على استرداد حقنا، ويعطيهم شعور بالأمان.

