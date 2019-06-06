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Neymar مشاهدة مباراة البرازيل وقطر Qater مباراة ودية (امريكا الجنوبية) يلا شوت بدون تقطيع

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:30 ص
Neymar مشاهدة مباراة البرازيل وقطر Qater مباراة ودية (امريكا الجنوبية) يلا شوت بدون تقطيع
مشاهدة مباراة البرازيل وقطر
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أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل نجوم السيليساو، استعدادا لمواجهة نظيره القطري بعد قليل في مباراة ودية في إطار التحضير لبطولة كوبا أمريكا.

 

وضم تشكيل البرازيل كلا من :-

 

حراسة المرمى : إيدرسون

 

خط الدفاع : ألفيش - ماركينهوس - ميراندا - فيليبي لويس

 

خط الوسط : كاسيميرو - أرثر - كوتينيو

 

خط الهجوم : نيمار - جابريل جيسوس - ريتشاردسون.

 

البدلاء :- كاسيو - فيليبي - تياجو سيلفا - إيدير ميليتاو - أليكس ساندرو - ألان - فيرناندينهو - لوكاس باكيتا - دافيد نيريس.

 

أما تشكيل منتخب قطر

 

سعد الشيب - عبد العزيز حاتم - أكرم عفيف - بيدرو - عاصم مدابو - سالم الهاجري - عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - حسن الهيدوس - المعز علي.


 

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