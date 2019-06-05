نشرة أخبار السادسة.. "الداخلية": الإفراج بالعفو عن 2002 سجين و139 غارمًا وغارمة بمناسبة العيد

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الإفراج بالعفو عن 2002 سجين و139 غارما وغارمة بمناسبة العيد، فضلًا عن أن ميركل وترامب يبحثان الوضع في ليبيا.





أعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





ارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 2.752 مليار دولار، ما يعادل 46 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2019، مقابل نحو 2.731 مليار دولار، ما يعادل نحو 45.6 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة تقدر بنحو 400 مليون جنيه خلال شهر.





قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، ردًا علي ما تم تداولته بعض الصحف الأجنبية عن قيام صالة كريستيز بعرض رأس تمثال منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون لبيعها بالمزاد العلني بلندن يوم ٤ يوليو، إن الإدارة تقوم الآن بدراسة ملفات المزاد تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





تفقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، كل من مستشفى حميات طوخ، ومستشفى طوخ المركزي، ومستشفى شبين القناطر، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في تلك المستشفيات.





بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الوضع في ليبيا وغرب إفريقيا، خلال لقاء جمعهما في بريطانيا، وفق ما أعلن عنه البيت الأبيض.



