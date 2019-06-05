رئيس "الآثار المستردة": التمثال المعروض بكريستيز للمزادات ليس من المفقودات وندرس الملف

قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، ردًا علي ما تم تداولته بعض الصحف الأجنبية عن قيام صالة كريستيز بعرض رأس تمثال منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون لبيعها بالمزاد العلني بلندن يوم ٤ يوليو، إن الإدارة تقوم الآن بدراسة ملفات المزاد تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وأشار أن تلك الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة صالة كريستيز بخصوص القطعة المعروضة، والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة.



