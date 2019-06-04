تلوث الهواء يكلف الاقتصاد العالمي 5 تريليونات دولار سنوياً
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:27 م
وكالات
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قالت المؤسسة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن قضية تلوث الهواء تعكس إجماعًا عالميًا لتسليط الضوء على مخاطر هذه القضية، حيث أصبحت أزمة عالمية تترك تأثيرات سلبية على صحة الجميع، في ظل تقارير عالمية تبين أن نحو 92 % من الأشخاص في جميع أنحاء العالم لا يتنفسون الهواء النقي، وفقاً لوكالة "وام".
وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة "يوم البيئة العالمي" الذي يصادف 5 يونيو 2019، إن تلوث الهواء يكلف الاقتصاد العالمي 5 تريليونات دولار كل عام في تكاليف الرعاية الاجتماعية.
وأشار سعيد محمد الطاير، إلى أن "يوم البيئة العالمي" للعام 2019 سيكون مناسبة لحث الحكومات والصناعة والمجتمعات والأفراد على العمل معاً، لاستكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، والعمل على تحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم.
وأوضح الطاير، أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوات مبكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط التنمية الخضراء، بما يتسق مع استراتيجياتنا على المستويين الاتحادي والمحلي، بما في ذلك مئوية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
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