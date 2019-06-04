نشرة أخبار السادسة.. "التضامن": استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال أيام العيد

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال أيام العيد، فضلًا عن إلغاء مصر للطيران رحلتين إلى الخرطوم.





أعلنت وزارة التضامن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وتوفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الإكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.





نشرت النقابة العامة للمهندسين، عن القائمة النهائية للمرشحين علي مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وتضمنت 8 أسماء، وقدمت طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أو مقر نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، أو مقر نادى النقابة بالمحلة.





قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتيها المقرر إقلاعهما اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرا و الساعة ٢٣:٤٥ مساء.





تواصل نيابة أكتوبر، التحقيقات حول واقعة سرقة فيلا نجلة الإعلامي أحمد شوبير، وطالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لتحديد هوية المتهم.





شهد طريق المريوطية بالقرب من قريتي العزيزية وأبو صير، حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، دون وقوع إصابات.





أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية واسعة النطاق لتحرير التجارة بين بلاده و بريطانيا في المستقبل القريب.



