سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية دون إصابات

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شهد طريق المريوطية بالقرب من قريتي العزيزية وأبو صير، حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، دون وقوع إصابات.



وتلقى العميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ.



وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة ملاكي ماركة فيرنا، فى ترعة المريوطية، قيادة مرشد سياحي، وبرفقته شخص آخر، كانوا فى طريقهم إلي قرية سقارة دائرة المركز، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنوا من انتشال السيارة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.