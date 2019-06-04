سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية دون إصابات
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:17 م
إيمان عبد العاطي
Advertisements
Advertisements
شهد طريق المريوطية بالقرب من قريتي العزيزية وأبو صير، حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، دون وقوع إصابات.
وتلقى العميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ.
وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة ملاكي ماركة فيرنا، فى ترعة المريوطية، قيادة مرشد سياحي، وبرفقته شخص آخر، كانوا فى طريقهم إلي قرية سقارة دائرة المركز، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنوا من انتشال السيارة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وتلقى العميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ.
وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة ملاكي ماركة فيرنا، فى ترعة المريوطية، قيادة مرشد سياحي، وبرفقته شخص آخر، كانوا فى طريقهم إلي قرية سقارة دائرة المركز، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنوا من انتشال السيارة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: سقوط سياره دون إصابات المريوطية
- مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بينهم عروسين في انقلاب سيارة بالمنيا
- مصرع شخص عقب سقوط سيارته في ترعة المحمودية بالإسكندرية
- بعد مصرعهما في انقلاب سيارة.. التصريح بدفن جثتين في البدرشين
- عاجل.. سقوط سيارة بترعة المريوطية
- مصرع أسرة كاملة جراء سقوط سيارتهم في ترعة بالدقهلية
- انقلاب 3 سيارات ملاكي في ترعة المريوطية (صور)
- إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة داخل وحدة مرور العجوزة
- انتشال سيارة ملاكي بعد سقوطها بترعة المريوطية
- "العربية وقعت في ترعة المريوطية".. مصرع وإصابة أميني شرطة بالبدرشين