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أسعار الذهب تغلق عند أعلي مستوي في 3 أشهر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:30 م
أسعار الذهب تغلق عند أعلي مستوي في 3 أشهر
أسعار الذهب
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وكالات
 
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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في 3 أشهر عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن صعد بنحو 17 دولار، مع بيانات اقتصادية أثارت مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

ويتزامن مع مكاسب الذهب تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ عام 2017 حيث هبط أدنى 2.1 بالمئة.

وتنتعش أصول الملاذ الآمن تلك الفترة مع احتدام الحرب التجارية العالمية، حيث إن الولايات المتحدة بصدد تطبيق تعريفات جمركية على الواردات من المكسيك بدءاً من 10 يونيو الجاري، إلى جانب اتهام الصين لواشنطن بأنها المتسبب في انهيار المحادثات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 16.80 دولار إلى 1327.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 26 فبراير.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة عند 1323.83 دولار للأوقية في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 97.260.
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