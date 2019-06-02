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الأهلي يحسم الجدل حول مصير محمد محمود

الأحد 02/يونيو/2019 - 06:44 م
الأهلي يحسم الجدل حول مصير محمد محمود
محمد محمود
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عمرو مصطفى
 
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حسم النادي الأهلي الجدل حول مصير محمد محمود لاعب الفريق العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ورفص مسؤولو النادي الأهلي فكرة التخلي عن محمد محمود لاعب الفريق الأحمر بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بقطع في الرباط الصليبي.

واستقر مسؤولو القلعة الحمراء على عدم إعارة محمد محمود إلى أحد فرق الدوري الممتاز من أجل تجهيزه للعودة للملاعب من جديد.

وكشف مصدر داخل النادي الأحمر عن رفض الأهلي عرض محمد محمود صانع ألعاب الأهلى، للإعارة عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي بالفترة المقبلة من أجل تجهيزه.
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