أرنولد بعد التتويج بلقب دوري الأبطال: حلمي أصبح حقيقة

أعرب ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول عن سعادته عقب الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه وأكد أن حلمه أصبح حقيقة.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها شبكة BBC : "من الصعب أن أجد كلمات للتعبير، نستحق ما حققناه أكثر من أي فريق آخر خلال هذا الموسم".

وأضاف: "لقد فعلنا شيئًا مميزًا، سيطرنا على المباراة، لن ننظر إلى الوراء ونقول أنها كانت مباراة بطيئة، سنرى أننا أبطال أوروبا".

واختتم أرنولد تصريحاته قائلاً : "أنا مجرد لاعب عادي في ليفربول حلمه أصبح حقيقة".