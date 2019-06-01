نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المجالات

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ حقيقة منع أداء صلاة التسابيح داخل المساجد بأسيوط، السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المجالات.

التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بالعاصمة الإدارية

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة، التجهيزات النهائية لتحضير أطول مائدة إفطار رمضانية على مستوى العالم، بعنوان "مصر بتفطر في العاصمة".

حقيقة منع أداء صلاة التسابيح داخل المساجد بأسيوط

أكد الشيخ عاصم قبيصي، إنه لا صحة لما أثير علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن مديرية أوقاف أسيوط منعت أداء صلاة التسابيح داخل المساجد.

السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المجالات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، بمقر إقامته بمكة المكرمة.

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء اليابان آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي اليوم /الجمعة/ مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، سبل تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات.

مجلس الأمن يخفض عدد قوة حفظ السلام في الصومال إلى ألف جندي

قرر مجلس الأمن الدولي خفض عدد قوة حفظ السلام الإقليمية في الصومال إلى ألف جندي، رغم تصاعد هجمات "حركة الشباب" في مقديشو.